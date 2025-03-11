深夜開車違規稱吃消夜 警請他開窗閒聊瞥見上百克毒品
許姓男子今天凌晨開車違規跨越雙黃線，被台南市警第五分局巡邏員警攔下取締；許辯稱要去吃消夜，員警卻在請他拿證件時聞到K毒氣味，經不動聲色閒聊，果然在中央扶手置物區瞥見疑似毒品咖啡包，請他下車，起獲100多公克毒品，依現行犯逮捕移送。
今凌晨1時許，30歲許姓男子開車行經台南市北區金華路五段、臨安路口時，突然違規跨越雙黃線迴轉，當時轄區第五警分局開元派出所員警正好巡邏經過，將許攔下取締；許剛搖下車窗，員警就聞到K毒氣味，懷疑他涉及毒駕公共危險罪。
員警不動聲色，跟許攀談，許聲稱要去吃消夜，請警察趕快把罰單開給他；員警閒聊詢問許是觀光客、還是在地人，要去哪裡吃消夜，許回答不出來，只說就在前面一間店，他也不知道店名。
許尚未意識到員警已經特別注意他身邊四周狀況，就在他翻找證件時，現場員警眼尖在中央扶手置物區瞄見疑似毒品咖啡包，立刻請他下車，並呼叫線上警力支援；許被警方以現行犯逮捕，面對查獲總計100多公克的毒品咖啡包及愷他命20餘包，只能認栽。
警方詢問後，先開出罰單，由於研判他可能吸毒後開車，驗尿後再將他依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦，將持續向上溯源及取締毒品。
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