王大陸3/13上午得入伍報到 為何服替代役?兵役局說明了

藝人王大陸涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機以500萬元交保。外界好奇，為何王大陸可服替代役？北市兵役局副局長林春來表示，王大陸之所以服替代役，是是82年次以前還沒當兵的役男，都會全部轉服替代役，包括許光漢也是。

林春來說，因83至93年次的役男已經改為4個月當兵役期，國防部當時與內政部有討論，82年次以前還沒有當兵的役男，都是改為服一年期的替代役，這個不能自己挑。因82年次還沒當兵的人數很少，當時決定還是要當一年役期，所以國防部與內政部有共同討論，就是這類役男都服一年替代役。