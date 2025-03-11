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王大陸3/13上午得入伍報到 為何服替代役?兵役局說明了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

藝人王大陸涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機以500萬元交保。外界好奇，為何王大陸可服替代役？北市兵役局副局長林春來表示，王大陸之所以服替代役，是是82年次以前還沒當兵的役男，都會全部轉服替代役，包括許光漢也是。

林春來說，因83至93年次的役男已經改為4個月當兵役期，國防部當時與內政部有討論，82年次以前還沒有當兵的役男，都是改為服一年期的替代役，這個不能自己挑。因82年次還沒當兵的人數很少，當時決定還是要當一年役期，所以國防部與內政部有共同討論，就是這類役男都服一年替代役。

至於3月13日王大陸確定得入伍，林春來說，若司法機關有開給王大陸，包括傳訊、起訴、被羈押的證明，才能拿出來辦理緩徵，但現在王大陸是交保，沒有被羈押、也沒有傳喚通知書，所以依照規定，王還是要在3月13日上午9點台北車站的入伍時間與梯次地點報到，如果不報到，就是確定逃兵，違反兵役法的妨礙兵役。

王大陸涉逃兵等案件，形象一落千丈。本報資料照
王大陸涉逃兵等案件，形象一落千丈。本報資料照

兵役 役男 王大陸

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