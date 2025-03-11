王大陸3/13入伍服1年替代役原因曝光 有機會同台許光漢

藝人王大陸涉逃避兵役案，役政司替代役訓練中心說，王大陸因國防部2018年募兵制上路，應服替代役1年；至於是否有機會與目前正在南投的內政部社會役公益大使團服役的藝人許光漢「同台」服役？若需用機關有開缺加上王大大陸的意願，還是有機會「同台」。

內政部役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新說明，國防部2018年募兵制上路，民國82年次以前出生役男，該服役但尚未服役者，將全數轉服1年役期替代役。

新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。後又被查出涉嫌教唆毆打司機，被依傷害罪聲押禁見，新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元交保。

卓煥新說明，王大陸為「一般替代役263梯」，台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到，經目視檢查後，搭乘台鐵役男專車到成功嶺鄰近站點，再以車輛接駁至成嶺嶺集體入營；有特殊狀況，可在3月13日下午2時前自行入營報到，所有役男入營報到的SOP準作業流程是一樣的。

卓煥新指出，依規定82年次以前出生的役男，應服1年替代役，王大陸為80年次，按規定必須服役1年。王大陸須先到成功嶺替代役訓練班基礎訓練，預計四月初經役別徵選，分發到替代役服務機關；王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。入伍後若有法院傳喚，依規定出示相關證明文件等請公假出庭。

藝人許光漢在去年八月入伍，服一年替代役，目前正在南投的內政部社會役公益大使團服役，預計今年八月退伍。