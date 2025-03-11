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新北破獲喪屍煙彈分裝場 警攻堅逮3人送辦

中央社／ 新北11日電

新北市警局樹林分局今天表示，專案小組8日在土城某公寓攻堅，破獲二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）分裝場，逮3人送辦，並追查毒品來源。

樹林分局偵查隊長田啓廷表示，日前掌握情資，土城某處公寓內民宅出入複雜，疑似從事毒品分裝販賣，專案小組展開偵辦。經多日蒐證後，8日會同土城分局及保安警察大隊員警破門攻堅，當場查獲蔡姓等3名犯嫌在內從事喪屍煙彈分裝。

警方表示，現場搜索查扣喪屍煙彈12顆、空煙彈54顆、依托咪酯煙油3瓶共約400毫升，以及電子磅秤、注油器、香精添加劑、丙二醇、電子煙主機等物證，同時也查扣毒品海洛因6包、大麻1包、安非他命11包、空氣槍3把。

警方調查，近期全台發生數起施用喪屍煙彈後「毒駕」行為，危害社會安全甚鉅，一顆喪屍煙彈約可注入2毫升，依托咪酯煙油400毫升約可製作200顆煙彈，此次及時阻絕流入市面。依毒品罪嫌將3嫌移送檢方偵辦並溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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