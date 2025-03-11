逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3/13報到役期1年

藝人王大陸涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機等案外案，以500萬元交保。役政司替代役訓練中心證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

新北地檢署日前偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令新台幣15萬元交保。後又被查出涉嫌教唆毆打司機，被依傷害罪聲押禁見，新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元交保。

內政部役政司替代役訓練及管理中心副主任卓煥新說明，王大陸為「一般替代役263梯」，這一梯次台北、新北共計有350名役男（包含王大陸）必須依指示3月13日上午9時在台北火車站北二門集體報到，經目視檢查後，搭乘台鐵役男專車到成功嶺鄰近站點，再以車輛接駁至成嶺嶺集體入營。

卓煥新表示，有特殊狀況，可在3月13日下午2時前自行入營報到，建議役男最好選擇以在台北火車站北二門，搭台鐵專車到集體報到，以利後續報到事宜。所有役男入營報到的SOP準作業流程是一樣的。