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竹聯仁堂精神領袖許瑞弘金盆洗手 號稱「台版教父」
竹聯幫已故幫主黃少岑上周剛舉行告別式，仁堂精神領袖「麥可」許瑞弘昨天即遭刑事局以涉犯恐等罪拘提，消息傳出震驚南北兄弟，由於許瑞弘金盆洗手多年，且早已轉型當牧師，平日出入地點以教堂居多，加上穿著打扮以西裝為主，被外界稱其為「台版教父」。
許瑞弘1995年曾因持有槍械被捕後，自此鮮少於媒體曝光，網路上僅有他傳福音的短影片，這次他被控教唆恐嚇富商，再度登上新聞版面，已時隔30年。經典電影「教父」男主角艾爾帕西諾的實力派演技深植人心。現實生活中，愛讀歷史的許瑞弘是非黑白分明，說話文質彬彬有禮，給人的印象是既聰明且穩重，因常上教會傳道，被喻為「台版艾爾帕西諾」。
檢警昨大陣仗拘提仁堂11人到案，並指控許瑞弘涉及教唆恐嚇富商，由於時間點就選在黃少岑告別式後不久，有人認為這就是「項莊舞劍、意在沛公」，針對性意味濃厚。
針對被指控教唆恐嚇富商，許瑞弘向檢警否認有此事，調自己淡出江湖多年，從無涉及組織犯罪。檢方昨預知許瑞弘200萬交保後，他面對媒體詢問時表示，「有些事釐清就好」，態度相當淡定。
竹聯內部人士認為，愛堂大老「叩頭」劉振南是否接棒幫主仍有變數，人數最多的仁堂難免樹大招風，被他人視為頭號「假想敵」，但弘弘（指許瑞弘）多年前就已向「董事長」黃少岑表態，自己無意角逐幫主；據傳，警方偵訊過程還詢問他是否要爭「幫主大位」？他也回應說「沒有，別害我」。
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