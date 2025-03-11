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死者父親：孫子常暗自飲泣 遲來正義

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

男子吳龍滿涉當兩名幼童面前砍死鄰居羅姓夫妻，高雄地方法院一審判處死刑，褫奪公權終身，目前兩名幼童由羅男的父母親照顧，家屬昨未到庭聽判，但羅父得知判決結果後寫下心境，表示「為這遲來正義吶喊」，反對廢死。

羅父說，「距發生事故迄今五四一天，大約是一年半，我們就像活在人間煉獄般的被折磨著，期盼有撥雲見日的那一天」，所幸皇天不負苦心人，審判終於出爐了，如願得到判處死刑的消息，判死的理由裡無告慰死者及家屬這一條，但真的為這遲來的正義吶喊，為司法的公正喝采。

羅父說，他更希望孩子們能更加堅信他們並沒有錯，有錯的人已受到他應得制裁，而他們可以勇敢坦然地繼續他們的人生。

回顧這段日子，羅父說，為了解決孩子的心理創傷，到處求援，幸好學校、社福、醫院，有健全的體系給予輔助，犯保協會始終扮演最大支柱與後盾，更是居功厥偉；但再怎麼細心呵護，仍百密總有一疏，教師在課堂上解釋「孤兒」定義時，同學不經意的指孫子就是，讓孫子久久無法釋懷，當夜又號啕大哭，另每每在公園等地玩耍時，看到別的孩子有父母相伴，就暗自飲泣，「這些都讓我揪心不忍，更恨那些狠心奪走他們至親的罪犯！」

羅父也說，千萬不要以為廢死才是民主的象徵，「沒有嚴刑峻法為後盾，哪有安心平安的生活」，告慰兒、媳在天之靈同時，更希望惡人能引以為戒，以保障更多的好人與家庭。

羅男母親先前出庭時求法官判吳死刑，也提到年幼孩子已開始識字會上網，卻看到網友怪罪是因為小朋友開門放凶手進門，才害死爸媽，至今無法走出陰影，陷入自責，請求法官判吳死刑，她才能告訴孫子「不是你們的錯，壞人已受到應有懲罰」。

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