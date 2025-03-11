涉私菸貪瀆洩密 中彰警、海巡13人遭約談

彰化地檢署兵分多路搜索台中和彰化兩縣市的警分局和單位，調查私菸案件的洩密與貪凟。記者簡慧珍／攝影 彰化地檢署偵辦一起查緝私菸案，懷疑有執法人員收賄洩密，昨天大舉搜索台中、彰化警方與海巡署偵防分署共卅八處所，帶回廿九人調查，包括約談十名員警與三名海巡人員，晚間移送複訊，朝洩密與貪瀆罪嫌偵辦中。

彰化地檢署昨指揮廉政署中部地區調查組、調查局台中市調處、警政署政風室等單位，動員一五五人力，搜索卅八處警、巡單位，動作之大引發關注。

據了解，海巡署二○二三年六月間，與台中、彰化警方合辦私菸案，事後中市警方懷疑有警員洩密，報檢方指揮，當時就有員警遭約談，訊後請回。去年彰化警方配合檢方調查，也查出有一名員警疑洩密，主動移送法辦。

檢方事後疑掌握事證，昨再搜索台中、彰化和海巡署偵防分署，台中警方有五個單位七名員警被帶走，其中二人前年就被調查過；彰化警方則有三個單位被搜，約談三名員警。

彰檢對案情三緘其口，檢方強調約詢人員眾多，案情仍待釐清。不過，據了解，檢方偵辦海巡查緝私菸案，除掌握洩密情資，也疑似掌握涉案人員涉及對價關係，若偵辦屬實，除了涉犯洩密罪嫌，案情也將升級至貪汙重罪。