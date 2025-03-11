當2童面砍死父母 惡鄰判死

高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦。圖／本報資料照片 六十五歲高雄男子吳龍滿前年九月涉當著兩名幼童面前砍死鄰居羅姓夫婦，落網後始終否認犯罪，鑑定時還出言威脅醫護人員；高雄地方法院認定吳毫無悔意，合議庭一致決依犯兩殺人罪判死刑，褫奪公權終身。這也是死刑釋憲後一審判死首例。

此案適用國民法官法審理，但因現場「唯二」目擊證人是當時年僅五歲、六歲的幼童，被害夫妻家屬擔心若由國民法官審理，恐造成幼童創傷；法院考量被害人家屬心理狀態，最後裁定不走國民參審，採一般程序審理，由法官陳紀璋、李承曄、林軒鋒組合議庭審理。

前年九月十五日上午，吳龍滿疑因噪音糾紛問題，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時卅五歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女五刀斃命，隨後再進入房間，朝卅六歲羅姓男子猛刺八刀，吳行凶後逃至枋寮落網。

吳男到案否認犯行，但兩名目擊父母遭殺害的幼童，經醫院鑑定後認定證詞可信度高，加上檢警採集到的證物，均足以佐證吳犯下殺人重罪，雖吳男拒絕聘用律師，但殺人屬強制辯護案件，最後由法扶基金會指派三名律師協助審理。

合議庭認為，吳龍滿屬於預謀犯罪，且犯後逃匿並丟棄作案衣物，落網後堅定行使緘默權，明確否認犯行，應無辨識行為違法顯著減低情形，不符合刑法減刑相關條件。

吳男雖有糖尿病，但並無精神疾病，且他在屏安醫院進行量刑鑑定時，還對鑑定人員有口語、動作上威脅，甚至當庭直指死者蔡女父親更該死。

合議庭認定，吳龍滿手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性，犯後無悔意，並無更生教化、再社會化可能，依兩個殺人罪各判兩次死刑。