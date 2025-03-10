中部警界、海巡涉私菸案貪凟洩密 彰檢搜索38處約詢29人

中部警界驚傳共辦私菸案舞弊，彰化地檢署今出動155人次搜索38處、約詢29人，涉案單位包括台中、彰化的警界，目前朝向貪凟與洩密兩個方向偵辦，人數不少，案情內容及強制處分作為需要整理，可能明天對外清楚說明。

彰化地檢署蔡奇曉檢察官指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局台中市調查處，共出動155人次分往海巡署巡防分署、彰化縣警察局某警分局及單位、台中市政府警察局某警分局及單位搜索38處，約詢29人及涉嫌公務員13人。

據了解，彰檢偵辦案件疑與警方和海巡署共辦私菸案件有關，今兵分多路對台中第一警分局及東勢、大雅分局、中市刑大、彰化縣刑大偵二隊、偵四隊和彰化縣某分局等多個單位發動搜索，朝向貪汙治罪條例及洩密兩個方向偵辦。彰化縣內與海巡單位有業務交集的僅3個警分局，紛紛嚴正自清，詳細案情有待檢方進一步釐清。

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