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影／南投警破獲48人販毒集團 藥頭主嫌竟才22歲

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣警方去年接獲情資，發現有幫派吸收縣民在南投市、名間等地區販售愷他命、毒咖啡包等，經跟監埋伏，見時機成熟報請檢方偵辦，動員236名警力搜索逮人，成功破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，訊後移送法辦並起訴。

南投縣警察局指出，刑警大隊科偵隊去年接獲情資，發現縣內有居民遭幫派吸收，並利用年輕人對毒品的好奇心，組成販毒集團，並在南投、名間等地區販售愷他命、咖啡包等違禁物，牟取暴利，甚至涉及暴力恐嚇取財。

警方調查，年僅22歲的魏姓男子帶頭組織幫派販毒，且因其成員因販毒遭查獲交保後，懷恨在心，多次對相關人士施以暴力恐嚇，索討金錢賠償，嚴重影響地方治安，因該組織人數眾多，為免打擾驚蛇，警方組成專案小組跟監埋伏蒐證。

去年7月見時機成熟，報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦，並向南投檢(院)聲請拘票及搜索票，短短4天內動員 236名警力執行搜索65處，逮捕魏姓主嫌為首的販毒組織集團，經清查人數更多達48人，並查扣毒品、手機等相關證物。

警方表示，該集團除魏姓主嫌，其中7人涉組織犯罪、販毒藥頭 6人，並查扣手機17支、本票44張、霰彈槍子彈3顆、第2、3、4級毒品共273.95公克（愷他命21包、咖啡包90包、哈密瓜錠10片、大麻乾燥花1.81公克）等贓證物。

南投縣警局表示，全案依刑法恐嚇取財、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，並於去年8月份起訴在案；該局局長謝宗宏表示，透過溯源追查徹底破獲掃蕩該販毒集團，也展現強力警方打擊犯罪的決心。

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南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票、霰彈槍子彈等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票、霰彈槍子彈等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供
南投縣警方破獲以22歲魏姓男子為首的48人販毒集團，並查扣毒品、手機、本票等相關贓證物，訊後移送法辦並起訴。圖／警方提供

南投縣 毒品 販毒

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