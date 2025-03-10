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跟海巡共辦案涉洩密被搜？ 台中多名警員2年前被查過一次

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一、東勢、大雅、清水及台中市刑大等5單位，疑因海巡署共辦案件時，涉嫌洩漏國防以外之機密，彰化地檢署今到台中市搜索，7名警員被檢方帶回調查。據查，此次被彰檢帶回的7名警員中，有多人早在2年前已被檢方查過一次，檢方未有後續動作，被帶回警員也喊冤「只是幫忙查資料而已」。

彰化地檢署今天帶回台中市警局的7名警員，分別來自第一警分局等5個單位，且有多名警員曾任職東勢警分局，被帶回警員疑在與海巡署合辦私菸、槍砲與毒品案件時，有涉嫌洩漏國防以外之機密的行為。

台中市警局2023年時，即報請彰化地檢署指揮偵辦，今天帶回的多名警員，也在2年前被檢方搜索、調查。

據了解，部分涉案警員在前一波搜索行動後，即向單位同事、主管喊冤，直說配合海巡署人員辦案時，因海巡署人員以正在跟監嫌犯為由，要求幫忙調查一筆車行軌跡資料，而涉案警員找同事幫忙代查，提供給該名海巡署辦案人員，也都一併被檢方認為涉嫌洩密而帶回。

台中市警局表示，此案是在前年底時發現所屬員警，配合他機關偵辦刑案疑有洩密罪情事，主動將相關事證報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦。

市警局指出，此案由彰化地檢署在今天指揮市警局、警政署等相關單位，展開行動，搜索第一、東勢、大雅、清水分局、台中市刑大5隊等單位，查處7名員警到案說明。

市警局表示，基於維護警察風紀決心，勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

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台中市警局多個分局的警員涉嫌洩密，彰檢今指揮搜索。圖／本報資料照
台中市警局多個分局的警員涉嫌洩密，彰檢今指揮搜索。圖／本報資料照

台中市 彰化 海巡署

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