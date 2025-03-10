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彰檢查私菸洩密案兵分多路 台中、彰化員警13人涉嫌重大
彰化地檢署今天查緝一起警方洩密案，兵分多路到台中、彰化查緝，彰化地檢署表示，共搜索38處、約詢29人到案，其中13人涉嫌重大，釐清案情中。
彰化地檢署表示，蔡奇曉檢察官今天指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局臺中市調查處，共出動人力155人次，到海巡署巡防分署、彰化縣警察局、臺中市政府警察局等數單位共搜索38處、約詢29人到案，其中13人涉嫌重大。
據了解，去年6月海巡署會同警方查緝私菸案時，有海巡人員疑洩密給特定人士，彰化地檢署偵辦洩密案時，彰化縣警局也配合檢方偵辦，去年主動將1名涉嫌洩密員警移送法辦。
彰化地檢署、廉政署等單位今天上午又搜索彰化縣警局刑大偵二隊、偵四隊與溪湖警分局，並約談3名員警。
縣警局表示，今天被捲入的3名員警只是協助檢方釐清案情，並無不法情事，但是否涉及行政疏失，還有待檢方釐清中。
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