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西門町街頭3少年遭追砍送醫 警鎖定4少年帶回偵辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市西門町街頭今晚有3名少年遭持刀追砍，分別手腳或身體受傷被送醫，沒有生命危險。警方鎖定涉嫌動手的4名少年，陸續帶回詢問，初步調查雙方認識，正在釐清衝突原因，依傷害、妨害秩序等罪偵辦。

警方調查，今天晚間8時雙方在北市萬華區獅子林大樓附近起衝突，萬華警分局西門町派出所員警趕抵發現3名少年刀傷，通報消防隊送醫急救，一名17歲少年右手臂15公分刀傷，一名15歲少年肩、腰部及手掌多處刀傷，一名17歲少年左右大腿刀傷深度約三分之一，均意識清醒。

警方調閱監視器發現，4名少年涉嫌動手，有人持刀，陸續帶回準備詢問，並待受傷的3名少年經縫合傷口後帶回詢問。警方初步調查，雙方認識，常在西門町一帶遊蕩，口角後起衝突，正在釐清衝突原因、地點及案發過程。

台北市西門町街頭今晚有3名少年遭持刀砍傷，經送醫無生命危險，警方鎖定涉嫌動手的4名少年，陸續帶回詢問。記者李奕昕／翻攝
台北市西門町街頭今晚有3名少年遭持刀砍傷，經送醫無生命危險，警方鎖定涉嫌動手的4名少年，陸續帶回詢問。記者李奕昕／翻攝

北市 衝突 西門町

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