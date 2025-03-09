高雄分屍案家屬盼找到頭顱求全屍 命理師建議可做一件事

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，3名死者中僅張嫌兄嫂頭顱於上月26日在港區漂流被尋獲後，遇害的趙林姓婦人家屬每天到港區看漂流物，揪心找頭顱，盼求全屍；命理師楊登嵙解釋，死者為大，家屬應想祈求死者遺體能完整，能無病無痛離開。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

命理師楊登嵙指出，一般凶殺案的變態凶手若將死者眼睛挖出，可能是希望死者看不到，就無法抓出凶手，另有犯嫌將被害人內褲套在死者頭上，因為內褲屬於穢物，目的也是想讓所犯案件無法破案；對於張嫌將兄嫂頭顱包裹在男性長褲內，這類情形較少見，也有可能只是「就地取材」。

對於死者趙林姓婦人家屬至今仍在港區看漂流物，盼能找到頭顱一事，楊登嵙表示，一般有「死者為大」的觀念，死要全屍；之前曾有殺人分屍案，沒法找到屍塊就曾出現靈異事件。

楊登嵙指出，家屬應該是想祈求死者能有全屍，完整地離開；若萬一真的找不到死者頭顱，建議家屬可用道教「天醫」方式，拜請神明做主，讓死者知道死後已無病、無痛，且身體也完整了，不要在人世間有所依戀、執著，就算沒有全屍，此方式可勸化亡者不要有任何罣礙，可以放心投胎。