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影／高雄毒駕男追撞停紅燈轎車 警懷疑他還是販毒「小蜜蜂」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，何嘴唇流血，郭女頭暈、車中男乘客未受傷；警方到場，盤查何身分，意外發現車中有57包毒咖啡包及K他命等毒品，懷疑何是運毒小蜜蜂，將他當場逮捕。

三民一分局警方今天凌晨2時12分許接獲報案，指稱三民區建國三路與南台路口發生車禍，轄區長明所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通。

警方調查，何姓男子（30歲）今天凌晨2時許駕車沿建國三路西往東方向行駛，疑恍神在路口追撞停等紅燈郭姓女子（30歲）轎車後，往前滑行約20公尺撞到路邊轎車。

事故發生後，何男臉部撞到方向盤，嘴唇流血，郭女感到頭暈，另車中乘客陳男（24歲）未受傷。

警方獲報到場，救護員替郭女檢傷，後警方對何、郭2人施以酒測，雙方均無酒駕行為，警方盤查何男身分時，眼尖發現駕駛座前有1包白色粉末的毒品，何男原先還狡辯不知情，遭警方喝斥，才主動交付共計K他命24包、毒品咖啡包32包及一粒眠1包。

何坦承開車前曾施用毒品，辯稱毒品是要自己吸食，警方懷疑他毒駕且是運毒小蜜蜂，警詢後，先依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

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何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品。記者石秀華／翻攝
何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品。記者石秀華／翻攝
何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品（如圖）。記者石秀華／翻攝
何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品（如圖）。記者石秀華／翻攝
何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品，將何男帶回查辦。記者石秀華／翻攝
何姓男子今天凌晨2時12分許駕車在高市建國三路追撞停紅燈的郭姓女子轎車，警方處理車禍，意外發現何男車中藏57包毒品，將何男帶回查辦。記者石秀華／翻攝

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