獨／檢警借提高雄殺人分屍凶嫌 攤鐵證他狡猾一如以往

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，連月來拼湊追查張嫌犯罪事證已成圓，6日借提張嫌問訊，追查犯罪過程；據了解，檢警問訊一天，但張嫌面對相關監視器、剪刀、尖刀凶器、屍塊DNA結果等鐵證攤在眼前，仍狡猾一如以往，矢口否認犯案。

檢警專案小組以相關科學跡證拼湊張嫌犯罪有接續、連貫性的連環殺人行為，勾勒出張嫌犯罪事實後，6日上午8點多從看守所借提張嫌後，先由警方提示相關證據詢問，再交由檢方複訊，一直到當天傍晚才結束。

據了解，專案小組將先前追查出包括張嫌兄嫂、張姓及趙林姓婦人「只進不出」的監視器時間軸畫面，張嫌騎單車丟屍前鎮運河第五船渠、丟棄疑裝屍塊或頭顱的垃圾袋，以及屋內採證到被害人血跡，查扣的剪刀、尖刀和榔頭，比對出3名被害者的DNA以及被害人屍塊等結果，一一提示詢問張嫌行蹤及犯罪行為，以釐清犯罪過程。

對於相關殺人分屍鐵證攤在面前，據悉，張嫌不脫先前落網時的態度，相當狡猾，仍從頭到尾否認有殺害3名被害人再分屍的犯行，甚至一副「你們認為有罪就有罪」的姿態，有警方研判，可能張嫌認為自己已70多歲，對生死早已豁出去，因此難以突破其心防。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。