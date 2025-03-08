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毒蟲見阿伯顧檳榔攤行搶3000元 躲汽車旅館7小時被逮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣高樹鄉一間檳榔攤今日上午遭人搶奪櫃台內現金3000元，嫌犯隨即逃逸。警方成立專案小組追查，案發後近7小時在九如鄉一家汽車旅館逮捕32歲的溫姓犯嫌。溫嫌有毒品前科，因最近手頭緊才會行搶，訊後依搶奪罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣里港警分局今日上午9時25分許接獲報案，高樹鄉一家檳榔攤遭人搶走櫃台內現金3000元，嫌犯逃逸。據顧檳榔攤60多歲的阿伯表示，嫌犯趁著買檳榔時想要偷櫃台的錢，當時他就發現並出聲制止，沒想到嫌犯竟趁他要找錢時，迅速搶走抽屜內的3000元，隨即騎車逃逸。

警方獲報立即發布線上攔截圍捕，並成立專案小組查緝，掌握一名32歲的溫姓男子涉有重嫌。警方調閱監視器後，發現溫男搶錢後，一路到九如鄉一家汽車旅館內休息，隨即出動警力，於下午4時15分將溫嫌逮捕。

溫嫌有毒品前科，最近因手頭緊無錢購買毒品，看到檳榔攤只有一名年邁阿伯顧攤，心生歹念，本來想行竊偷錢，被發現後惱羞成怒，一不作二不休乾脆直接行搶。警方訊後，將溫嫌依搶奪罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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溫嫌涉嫌在屏東縣高樹鄉一間檳榔攤搶奪3000元，隨後騎車逃逸。圖／警方提供
溫嫌涉嫌在屏東縣高樹鄉一間檳榔攤搶奪3000元，隨後騎車逃逸。圖／警方提供
溫嫌涉嫌在屏東縣高樹鄉一間檳榔攤搶奪3000元，警方案發後近7小時在九如鄉一家汽車旅館將其逮捕。圖／警方提供
溫嫌涉嫌在屏東縣高樹鄉一間檳榔攤搶奪3000元，警方案發後近7小時在九如鄉一家汽車旅館將其逮捕。圖／警方提供

屏東縣 檳榔 毒品

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