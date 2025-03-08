雲云技術長遭董事長砍死 檢警今天下午相驗遺體

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀殺死梁姓技術長，台北地檢署檢察官會同信義警分局刑警，今天下午2時在台北市懷愛館對死者相驗。家屬到達相驗暨解剖中心後不發一語，死者確切死因，有待檢警法醫確認。

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時竟拿出預藏卅公分長刀具，朝執行長後頸及身體連刺10多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，執行長送醫不治，負責人開刀治療。

曾志新深夜開刀治療後，目前暫無大礙，已移轉加護病房觀察，醫生表示將注射鎮定劑，穩定病人情緒與狀況，因此目前警方還無法製作筆錄，無法得知曾志新殺人原因。檢察官下午會同家屬及警方相驗。

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