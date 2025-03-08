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雲云董事長已預謀殺人？ 犯防專家：會議室開會是障眼法

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

雲云科技公司董事長曾志新昨天持刀刺死梁姓技術長，還企圖吞下30公分長刀被阻止，行凶殺人震驚社會。中正大學犯罪防治預防研究所教授鄭瑞隆說，就犯罪事實推斷，曾志新性格衝動、控制力較差，凶器類型非隨手可得，藏刀行凶應是預謀犯案。

梁姓技術長死前在臉書提到，去年底被告知不用再管理團隊，未來由曾志新直接管理，2025年上班首天就被移出管理群組。雙方昨在會議中相談氣氛融洽，曾志新感謝梁姓技術長付出，但請他刪除臉書文章，技術長未給予正面回應，曾隨即拿出30公分長刀砍死技術長。

鄭瑞隆說，雙方應該是有一些結怨，疑似梁姓技術長發文揭露事情，內容涉及對公司或個人批評，曾志新內心感到非常不滿，凶刀款式並非常見水果刀，推測行凶行為應是有所準備，內心預計要教訓、修理或殺人，才會拿出長刀對梁姓技術長下手。

鄭瑞隆指出，雙方若在會議相談融洽，就是一種「障眼法」，若一開始曾志新就揚言殺人，梁姓技術長早就跑了，大家也會有所警惕；但若氣氛良好，曾志新突然拿刀傷人，因為事發突然、距離很近，2、3秒就可以刺好幾刀，旁人反應不及，要預防犯罪發生難度很高。

鄭瑞隆說，從持刀砍人事件推斷曾志新人格特質，可能對挫折容忍度較差，不允許他人對自己攻擊、不遵守，性格衝動、控制力較差，當然很多人都有類似性格，也可能衝動行事，產生失控行為，很難直接判斷有無心理疾病，要看有無就醫紀錄或醫師診斷。

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雲云科技公司梁姓技術長，因離職前一篇長文，遭董事長曾志新拿刀刺死。記者廖炳棋/翻攝
雲云科技公司梁姓技術長，因離職前一篇長文，遭董事長曾志新拿刀刺死。記者廖炳棋/翻攝

命案 失控 殺人 醫師

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