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董事長殺死技術長 雲云科技致歉：確保運營及消費者權益不受影響
獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時竟拿出預藏卅公分長刀具，朝執行長後頸及身體連刺10多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，執行長送醫不治，負責人開刀治療中。
雲云科技公司昨天深夜也發聲明稿，表示對公司發生不幸事件，感到極度悲痛與遺憾，並對於受害者及其家屬，表達最深的哀悼。
雲云公司說會全力配合檢調查明事實，並將持續提供必要的協助，對本事件造成的震撼與不安，在此表達最高的歉意。公司已採取必要的應對措施，確保運營穩定及消費者權益不受任何影響。
雲云最後表示，再一次對家屬表示最深的哀悼，以及所有受影響的人致上最深的歉意。
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