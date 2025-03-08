雲云董事長砍死技術長、轉加護病房 死者妻知夫受霸凌「焦慮還失眠」

獲得國家產業創新獎、登記資本額達3億元的雲云科技公司，昨天傍晚公司負責人曾志新，疑不滿梁姓技術長離職前還發文抱怨公司，要求對方刪文後沒有獲得積極回應，開會時竟拿出預藏卅公分長刀具，朝執行長後頸及身體連刺10多刀，隨後拿刀自殘臉部及頸部，執行長送醫不治，負責人開刀治療。

曾志新深夜開刀治療後，目前暫無大礙，已移轉加護病房觀察，醫生表示將注射鎮定劑，穩定病人情緒與狀況，因此目前警方還無法製作筆錄，無法得知曾志新殺人原因。另外警方將請示檢察官，確定相驗死者時間。

死者妻子昨天製作筆錄，神情相當哀傷，據了解死者妻子知道丈夫和董事長長期不合，更遭到職場霸凌，因此丈夫近日心情低落，焦慮煩躁甚至失眠。

昨天曾志新刺死梁姓技術長，隨後拿刀自殘，當時辦公室的同事紛紛衝進會議室，奪刀壓制董事長，目睹整起事件的同事，直到深夜仍相當震驚，表示雖然知道董事長和技術長不合，但怎麼也沒想到會演變成殺人案件。還有同事無奈表示可能要失業了，畢竟一家公司竟然會發生董事長殺人這種案件，恐怕沒有股東敢投資。

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