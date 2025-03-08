獨／高雄車行被砸內幕 姪兒遭同學勒索家長調解先衝突

蘇姓男子在高市仁武區經營的車行昨天下午遭10餘名黑衣人包圍，其中一人持球棒怒砸賓士車，警方先逮涉案的鍾男及許姓男子；據查，砸車行背後起因為蘇男讀國中的姪子疑遭鍾男兒子及2名同學勒索，家長到校調解，過程中蘇和鍾起口角，出拳打傷鍾男右眼，鍾不滿才撂人砸車。

位於仁武區澄觀路一家車行外，昨天下午2時許突然有3輛車疾駛而至，約10多人下車後包圍車行，其中1人拿球棒對著停在車行的客人所有的賓士車猛砸、猛敲，其餘人在場圍觀助陣，讓車行的人不敢輕舉妄動。

男子砸車後，10餘人隨後驅車離去；遭砸的賓士車車前擋風玻璃、右前車燈及左後照鏡毀損，所幸現場無人受傷。

警方接獲車行業者蘇姓男子（41歲）報案，到場調查；得知持棒動手砸車的是鍾姓男子（47歲），雙方疑因校園恐嚇取財案件起衝突；警方昨以車追人，先逮捕鍾男及當時開車載鍾前往車行的許姓男子（39歲），隨後查獲另一輛車約5男到案。

據了解，砸車行賓士車一案，起因原為蘇男就讀左營某國中三年級的姪子被父親發現疑偷竊家裡錢財，經追問下得知兒子竟是在校園內遭3名同學欺負勒索金錢，蘇得知姪子在校被欺負，出面至學校理論。

學校通知3名學生家長到校調解，其中2名學生家長道歉願意賠償，但鍾姓學生的父親也是前往砸蘇男車行的鍾男只願賠償，卻不願道歉，引發蘇男不滿，嗆不收錢，堅持提告，雙方不歡而散。

後學校再度找來蘇男和鍾男雙方進行調解，未料雙方不僅未達共識，還在教室走廊發生肢體衝突，鍾男不敵蘇男出拳相向，右眼遭蘇打傷，負傷離去。

學生校園遭恐嚇取財事件演變成家長在校園內拳腳相向的暴力事件，由於雙方背景都不單純，蘇男得知得罪鍾男後，一度請地方有力人士出面協商，原本調解後，蘇男願賠償鍾男8000餘元的醫療費，但沒想到，鍾男事後仍心有不甘，昨天下午即撂10餘人前往蘇男車行砸車。