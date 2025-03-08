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工安意外頻傳 環團：台電管理鬆散
台電台中火力發電廠一個月內連二起火災，監督施政聯盟執行長許心欣說，雖然屬於工安意外，但也凸顯台電管理鬆散，螺絲掉了，就算出狀況的是承攬商，台電仍有監督責任，不可卸責。
台電昨說明，中火起火原因是承攬商切割鋼筋不慎，火星燒到塑膠板模而起火燃燒，許心欣認為，雖是工安問題，承攬包商施工不夠嚴謹，也顯示台電管理鬆散，就算出狀況的是包商，台電也該負起責任，由於台電在工安管理上的黑紀錄太多，台中市政府應加強勞檢，將台電列為加強監督的對象。
許心欣說，中火煤炭輸送帶三年前曾起火，造成嚴重空汙，台中市環保局當時重罰五百萬元，但最高行政法院日前認定，原處分未依空汙裁罰基準開罰，沒具體說明，也欠缺相關證明，撤銷訴願決定及原處分，由台中市府重為處分。她說，台中市府大動作重罰，最後卻被撤銷不是很好笑嗎？市府作為根本雷聲大、雨點小。
除了中火出包，核三廠前天也因施工不慎引發火災。綠色公民行動聯盟認為，電廠明顯人為疏失，代表台電防火意識薄弱，也是核電場運營隱憂。
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