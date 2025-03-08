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核三廠、中火燒出安全漏洞 專家：高敏感機構 更應風險評估

聯合報／ 記者林宛諭翁唯真陳恩惠／連線報導

台電台中火力發電廠廠區內工地3月7日火災，周邊黑煙密布，有路過駕駛直喊「好臭」、「快跑」。記者黃仲裕／翻攝
台電台中火力發電廠廠區內工地3月7日火災，周邊黑煙密布，有路過駕駛直喊「好臭」、「快跑」。記者黃仲裕／翻攝
台電核三廠、台中電廠先後發生工地火警，皆因切割金屬火星釀災，幸好未波及發電機組。專家表示，不管電廠、建築等各類工地，常未嚴格執行安全標準，產生安全管理漏洞，核三廠、中火接連發生工地火警，代表問題普遍存在，人為因素經常是火災或工安事故發生的關鍵。

核三廠前天拆除廢棄廠房的冷卻水塔時，切割管路火星飄散釀禍。中火新建燃氣機組海水渠道工程昨切割鋼筋時，火星造成塑膠板模起火，接連二天核電廠、火力發電廠內發生火警，凸顯出工安隱憂。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺說，施工前須提出防護計畫書，經審查同意才能動工，包含鋪設防火毯、評估周圍可燃物等，尤其核電廠、火力發電廠等高敏感機構，更要把火星、高溫、噪音等風險危害因子納入考慮，沿海風速較大的地區，更要慎防火星危害。

中央警察大學消防學系助理教授吳佳隆說，工地安全管理長期存在漏洞，現今工程多採外包，施工人員水準不一，施工人員多為移工，安全規範因語言溝通困難或過目即忘，常被忽略或簡化，未落實標準，造成安全漏洞。

吳佳隆說，核三廠、中火工地接連發生火警，代表類似問題普遍存在，應嚴格要求施工安全措施，特別是焊接等熱作業時，應採取防火區隔與易燃物管理措施，預防工地火災事故。

中央大學環境保護暨安全衛生中心主任江康鈺表示，若在工地內切割金屬，會產生熱及火苗，周邊物料沒保持安全距離就容易起火；相關法規都有明確規範，但施工現場常輕忽規定，將使工安問題一再發生。

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