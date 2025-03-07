精舍命案死者家屬近千字聲明 信徒每月被要求繳護持金動輒數百萬

作家王薀（中）體罰蔡姓女會計致死遭檢方起訴。聯合報系資料照

台北市精舍命案死者蔡女慘遭宗教團體上師、護法師姐、信徒等人強迫剃髮，「研討」逼下跪磕頭，最終橫紋肌溶解症休克死亡。檢方昨依傷害致死等罪嫌起訴王薀等13人。今晚死者蔡女胞姐發出近千字聲明，直指王薀每月都會要求信徒繳納「護持金」，動輒數百萬元，無法接受王蕰等人因金錢，處罰虐死胞妹，質疑還有其他不可告人的動機。

死者蔡女胞姐今日委任律師黃中麟代家屬發出近千字聲明，律師指出，因死者父母年邁，該聲明由死者兄姊共同委託代發。聲明中直指，蔡女跟隨王薀道場20多年，直到幾年前，王薀策劃妹妹擔任他的私人會計後，一切變調。

聲明指出，此宗教與道場一向神秘，信徒欲入派還須經王薀「審查生辰八字」，唯有經王薀認可者方能入會 ，道場內部事務對外界絕口不提，進入道場聽王薀講授時，嚴禁拍照與錄影 ，我妹妹以往皆忙碌於道場忙碌至深夜一、二點才返家，但我們卻難以了解實情。

家屬指出，王薀每月都會要求信徒繳納「護持金」，累計金額動輒數百萬元，難以接受因王薀金錢損失，就夥同其他信徒「處罰虐死」妹妹；家屬質疑除了金錢利益，是否還有其他不可告人的動機。

聲明稿全文如下：

我妹妹跟隨王蕰道場20多年，長年不間斷參與水月草堂與中國人文生命科學永續發展協會之活動，始終秉持無私奉獻之精神，投入金錢、勞力與時間，從未對王蕰有任何不敬之舉，與其他信徒也相敬如賓，以師兄、師姐互稱。在這20多年期間，我妹妹長年從事會計工作，表現優異，甚至在公司擔任主管職位 ，平時他人有財務的問題，她也都熱心解答、樂於助人，她與我們家人的感情也非常非常良好，生前非常關心家人，未有任何異狀，我們真的很不捨！ 自從幾年前，王蕰策畫安排我妹妹擔任他的私人會計後，一切就變調了，王蕰在偵查中，屢次聲稱是因為我妹妹處理離婚財產不當、公私帳務不清等原因，要「處罰虐死」我妹妹 ，身為家屬的我們感到極度痛心，且絕對無法接受這個理由。 王蕰所主持之宗教與道場一向神秘，信徒欲入派還須經王蕰審查生辰八字，唯有經王蕰認可者方能入會，而且信徒多為社會高階職業人士，且道場內部事務對外界絕口不提，進入道場聽王蕰講授時，嚴禁拍照與錄影，我妹妹以往皆忙碌於道場忙碌至深夜一、二點才返家，但我們卻難以了解實情。並且，王蕰每月都會要求信徒繳納「護持金」，累計金額動輒數百萬元，如今王蕰卻說因為金錢損失，就夥同其他信徒虐待我妹妹而亡，令人不禁質疑，王蕰等人的行為是否僅出於金錢利益，抑或另有不可告人的動機，對此，身為家屬的我們深感疑惑。 在看到起訴書羅列王蕰及其他被告對我妹妹所施行的種種行為，宛如十大酷刑、人間煉獄般殘忍，試問世間有誰能承受如此非人折磨？我妹妹無私奉獻二十餘年，將歲月與心力全數投入王蕰及其道場，與王蕰及其他被告情誼深厚，平日彼此關懷，互稱師兄弟妹，居然最終卻遭受王蕰集合十餘名信眾集體施壓，以剝奪飲食、限制休息、毆打辱罵等殘暴手段，將我妹妹活活虐死 。令我們更加憤怒的是這群人至今仍企圖以各種方式掩蓋罪行、規避刑責，甚至遭逮捕後仍拒不認罪 、不斷狡辯，如此泯滅人性的行徑，實屬可惡至極，絕不可被寬恕。 我們懇請司法機關秉持公正，徹查真相，嚴懲惡行，還我妹妹一個公道。也祈求法官能將王蕰這地下宗教集團的惡行惡狀全部公諸於世，所有參與殺人命案的嫌犯都處重刑 ，切勿再讓其他善良的人們受到傷害 ，並還我妹妹一個公道 。另外，類似地下宗教組織所引發的案件屢屢發生，造成無數家庭破碎與生命悲劇 ，身為受害家屬，我們殷切期盼政府能正視此類問題，積極研擬完善的監管機制，強化法律規範，對宗教團體的運作加以管理，避免不肖人士藉宗教名義從事違法行為，杜絕此類悲劇一再上演。