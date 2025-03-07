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中火發電廠又失火 專家示警「一細節」不可以忽略
台中火力發電廠今上午10時許發生火災，初步調查都是切割作業火星飄散引起，濃煙燻天，火勢在1個小時內被撲滅。國立中央大學專家表示，切割過程中會出現熱與火苗，可能會飄散到周邊，若周邊放置的物品易燃，可能會因火苗起火，千萬不可以因習以為常疏忽。
環境保護暨安全衛生中心主任江康鈺表示，其實工地內很容易存放相關物料，若剛好又在工地內切割東西，切割就是會產生熱及火苗，若跟周邊物料沒有保持安全距離，就容易起火。
江康鈺說，一般而言，工地起火原因很多，每次的情況都不一樣，像是消防、電器或是墜落物都有可能因此發生，在法規當中其實都有相關規範，但常常會因為習以為常，就容易疏忽，除了人員單權狀況，大家也不可以忽略任何細節，才能避免工安問題一再發生。
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