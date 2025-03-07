中火發電廠又失火 專家示警「一細節」不可以忽略

台中火力發電廠今上午10時許發生火災，初步調查都是切割作業火星飄散引起，濃煙燻天，火勢在1個小時內被撲滅。國立中央大學專家表示，切割過程中會出現熱與火苗，可能會飄散到周邊，若周邊放置的物品易燃，可能會因火苗起火，千萬不可以因習以為常疏忽。

環境保護暨安全衛生中心主任江康鈺表示，其實工地內很容易存放相關物料，若剛好又在工地內切割東西，切割就是會產生熱及火苗，若跟周邊物料沒有保持安全距離，就容易起火。