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兩天兩起電廠火災 台電：火災不影響供電 發電機組正常運轉

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

台中發電廠今（7）日上午10時許發生大火，現場冒出滾滾黑色濃煙，台電表示，火災發生後，廠內消防隊立即展開滅火，火勢上午10時45分已完全撲滅，此次火災不影響供電，發電機組正常運轉，也沒有人員受傷。

台電說明，今天10時左右進行新建燃氣計畫海水渠道興建工程，承攬商於過程中因切割鋼筋不慎，火星造成塑膠模板起火燃燒，廠內消防隊立即展開滅火行動，10時10分已控制火勢，並通報消防隊進場協助，火勢於10時45分完全撲滅。

針對火警事件引起各界關注，台電表示歉意並深切檢討，除調查事故原因外，台電將水平展開要求所有工地進行改善檢討，加強承攬商管理，及落實施工安全措施及通報，並強化防火管理教育訓練，以杜絕意外事故。

台中火力發電廠1個月內已發生兩起火災，2月13日台中發電廠4號機發生火警，3月7日再度發生火警。

另外，台電發電廠連續兩天發生火警，昨（6）日是核三廠火警，廢棄的空壓機廠房南側發生冷卻水塔火災，火災發生原因初判是廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，切割管路過程中產生火星，火星飄到冷卻水塔燒起來；今（7）日則是台中火力發電廠，切割鋼筋的火星，引發塑膠模板起火燃燒。

台電台中火力發電廠廠區內工地3月7日火災，周邊黑煙密布，有路過駕駛直喊「好臭」、「快跑」。記者黃仲裕／翻攝
台電台中火力發電廠廠區內工地3月7日火災，周邊黑煙密布，有路過駕駛直喊「好臭」、「快跑」。記者黃仲裕／翻攝

台電 火力發電廠 火災

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