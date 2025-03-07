人心惶惶…中火1個月內2次火警 民代籲加強工安措施

台中火力發電廠今天上午10時許發生火災，濃煙燻天，火勢在1個小時內被撲滅，也無人員傷亡，這已是1個月內第2次火災。市議員表示，中火頻繁事故不僅造成居民人心惶惶，也產生空汙等問題，有關單位應檢討施工環境能否改善、落實工安稽查。

台電表示，上午施作燃氣計畫海水渠道興建工程時，承包商切割鋼筋不慎，火星點燃塑膠模板引發火警，本次事故不影響供電與機組運轉，也無人員受傷，已要求所有工地改善檢討，並加強承包商管理。中火上月13日也發生火警，加上昨天屏東核三廠火警，電廠工安問題引人關注。

國民黨台中市議員吳瓊華表示，重要發電廠接連發生公安意外，難免讓人擔心施工規範有所疏漏，尤其附近的居民更加在意是否危及身命財產安全；每次發電廠發生火災，必然伴隨嚴重的空汙問題，這也會讓本就存在爭議的中火觀感更加糟糕。

吳瓊華認為，中火靠近海邊，風勢較強，類似切割工程引起的火星容易飄散，施工時應與其他易燃物保持距離，希望相關單位能請專家研擬更安全的施工防範措施；空汙問題也不容輕忽，環保局一定要依照法規裁處。

民進黨台中市議員張家銨說，中火靠海風大，一點點火苗就容易引發火災，可能產生火苗的工程必須遠離塑膠模板等易燃物，卻還是發生這樣的意外，施工方一定有應注意而未注意的地方，相關單位應落實稽查承包商有無依照工安守則施作。