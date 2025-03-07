台中火力電廠施工起火 專家：高敏感機構應加強風險評估
台中火力發電廠今天上午發生火警，初步了解為承攬商切割鋼筋不慎，火星燒到塑膠板模而起火燃燒，大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，施工單位在施工前都需提出防護計畫書審查通過才能施工，但關鍵是現場人員是否都能落實操作才能避免災害發生。
屏東恆春的台電核三廠昨天發生火警，幸好即時撲滅，無獨有偶，台中火力電廠今天在進行新建燃氣計畫海水渠道興建工程時，疑因承攬商切割鋼筋火星造成塑膠模板起火燃燒，突顯工安隱憂。
周中祺表示，施工單位施工前都需提出防護計畫書，經審查單位同意後才能動工，計畫書內包括有舖防火毯、評估周圍沒有可燃物等，針對如電廠、核三廠等高敏感機構應把風險評估危險要素納入，例如火星、高溫、噪音等危害因子，尤其在沿海風速大的地區，都應納入考量，免得吹來火星造成危害。
周中祺說，以往也曾發生可燃物出現在防護區周圍，並未在防護區內，或工作人員只是暫置物品，卻仍發生災害，工作人員是否能落實工作守則，並提高警覺，都有賴日常演練，才能讓防護工作到位，教育訓練很重要，以防工作人員便宜行事而釀災。
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