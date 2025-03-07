台中火力電廠施工起火 專家：高敏感機構應加強風險評估

台中火力發電廠今天上午發生火警，初步了解為承攬商切割鋼筋不慎，火星燒到塑膠板模而起火燃燒，大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，施工單位在施工前都需提出防護計畫書審查通過才能施工，但關鍵是現場人員是否都能落實操作才能避免災害發生。

屏東恆春的台電核三廠昨天發生火警，幸好即時撲滅，無獨有偶，台中火力電廠今天在進行新建燃氣計畫海水渠道興建工程時，疑因承攬商切割鋼筋火星造成塑膠模板起火燃燒，突顯工安隱憂。

周中祺表示，施工單位施工前都需提出防護計畫書，經審查單位同意後才能動工，計畫書內包括有舖防火毯、評估周圍沒有可燃物等，針對如電廠、核三廠等高敏感機構應把風險評估危險要素納入，例如火星、高溫、噪音等危害因子，尤其在沿海風速大的地區，都應納入考量，免得吹來火星造成危害。