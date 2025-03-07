快訊

保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

高雄分屍案借提訊問 嫌犯見葷食這次不忌口

中央社／ 高雄7日電

高雄連環殺人分屍案，檢警昨天借提張姓嫌犯至高雄地檢署，中午用餐時張嫌對於有菜肉、香腸的便當來者不拒照吃照喝，經訊問約8小時押返看守所，但訊問過程檢方拒透露。

高雄連環殺人案目前3名失蹤婦人部分遺骸均已尋獲，包括凶器、受害者遺骸已陸續尋獲鑑驗確認，相關罪證明確，檢警專案小組繼上月10日帶張嫌至前鎮區住處後，昨天借提至高雄地檢署訊問，盼進一步問出犯案動機及過程。

不過，專案小組對於昨天訊問過程和內容均三緘其口低調以對，僅透露張嫌中午和晚餐，面對警方買的有菜有肉的便當，均有正常進食。對比先前被警方帶到前鎮區住處拒吃便當中的肉片，格外耐人尋味。

張嫌昨天在雄檢訊問長達8小時，直到晚間9時許坐上警備車被押返看守所，專案小組也將視偵辦進度，考慮是否再借提出來問訊。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。

此外，此案於2月19日後雖暫停大規模潛水打撈作業，但警方仍每天持續編排警力，在港區巡查、搜尋，一有發現任何可能人體組織，均會立即報請高雄地檢署檢察官進行送驗，以求確認。

便當 失蹤 殺人案

延伸閱讀

納豆腦出血病癒復工首映回高雄　嗨喊：喜歡回家的感覺

精舍殺人案「讀書會師姐」保護王薀 3女羈押上囚車影片曝光

檢警借提殺人分屍凶嫌碼頭再傳撈到黑色塑膠袋 檢驗結果曝光

獨／高雄3婦遭分屍案檢警勾勒全案 今借提張介宗欲突破心防

相關新聞

國中割頸案開庭 被害人父母遭凶手狠瞪 父淚控：你憑什麼？

發生在前年的新北國中割頸案，案件進入二審，昨天高院第二次開庭，今天受害國中生父母透過新北市議員石一佑出面控訴，審理過程加...

兩天兩起電廠火災 台電：火災不影響供電 發電機組正常運轉

台中發電廠今（7）日上午10時許發生大火，現場冒出滾滾黑色濃煙，台電表示，火災發生後，廠內消防隊立即展開滅火，火勢上午1...

人心惶惶…中火1個月內2次火警 民代籲加強工安措施

台中火力發電廠今天上午10時許發生火災，濃煙燻天，火勢在1個小時內被撲滅，也無人員傷亡，這已是1個月內第2次火災。市議員...

高雄分屍案借提訊問 嫌犯見葷食這次不忌口

高雄連環殺人分屍案，檢警昨天借提張姓嫌犯至高雄地檢署，中午用餐時張嫌對於有菜肉、香腸的便當來者不拒照吃照喝，經訊問約8小...

台中火力電廠施工起火 專家：高敏感機構應加強風險評估

台中火力發電廠今天上午發生火警，初步了解為承攬商切割鋼筋不慎，火星燒到塑膠板模而起火燃燒，大葉大學消防安全學士學位學程主...

只因行車糾紛就持斧頭尋仇 高雄4傅姓男結夥施暴判刑9個月

高雄市2023年發生一起因行車糾紛演變為聚眾施暴的惡行，只因不滿與對方在巷口發生行車糾紛，竟找來弟弟、兒子持斧頭、棍棒當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。