國中割頸案開庭 被害人父母遭凶手狠瞪 父淚控：你憑什麼？

發生在前年的新北國中割頸案，案件進入二審，昨天高院第二次開庭，今天受害國中生父母透過新北市議員石一佑出面控訴，審理過程加害人毫無悔意，與郭姓凶嫌還狠瞪他們，為取得新事證以利判決量刑，他們聲請接受心理鑑定，但他們直言「孩子被殺了，受到的傷害還要自己證明」，令他們相當無奈，盼高院明鏡高懸，還給被害家屬公道。

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，目前案件上訴二審，台灣高等法院6日第二次開庭。

受害國中生爸媽今日出面指出，殺了一個人只判8、9年，進入感化教育還可以折減，不到3年就能回歸社會，還沒任何刑事紀錄，誰能保證他們出獄後不會再犯，現今「少事法」保護的是殺人犯，但殺人就應付出最重代價，社會沒辦法承接惡意凶殘殺人犯回歸社會。

楊爸爸說，開庭過程，他與郭姓凶嫌對到眼，竟還被對方怒目相瞪，他談到此淚崩說，「我是被害人家屬，你憑什麼瞪我！」

楊媽媽說，一審法官完全無視他們受到傷害，為證明他們受到的傷害，他們已經向高院聲請心理鑑定、精神鑑定，作為未來法官量刑的依據，不過他們夫妻倆直言，此事造成他們一輩子無法抹滅的傷害，「孩子幾乎是被秒殺，父母卻要自己去證明受到的傷害程度」，真的很殘忍，「從頭到尾他們都是受害者」，讓他們對司法心寒。

楊爸、楊媽也希望能夠調閱校園輔導紀錄，提出有多少學生需要輔導，輔導時數，證明此案傷害程度，但學校認為有個資法問題，他們認同可透過去識別化方式取得，希望相關單位能夠協助。

楊爸、楊媽強調，兒子是新北資優生，國中班排名第二，國中五個學期47個嘉獎優秀的學生，卻沒有受到學校國家的保護，一審法官縱容有強烈殺人之心的凶手，還說加害者因家境不好減刑，「是不是我家沒錢，都可做這些事」，開此先例必造成學校、社會動盪不安，期望高院法官能公正廉明，不因為凶手是少年就無條件相信，希望重判兩人30 年以上有期徒刑。

楊爸也質疑，法院審理過程，證人有與加害人當庭對證，根本沒有保護到證人。

楊爸也說，他一直希望加害人能夠道歉，他也想提出「修復式司法」，但對方毫無動作，「修復式司法由被害人提出，合理嗎？」

新北市議員石一佑說，此案對家屬造成難以抹滅的傷痛，希望高等法院能夠公正審判，還給家屬一個公道。