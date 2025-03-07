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竹聯幫販毒成員被捕 情侶手下續販毒牟利難逃查緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

竹聯幫東堂成員去年指示手下，偽裝大學生在台北承租學生套房，當毒品分裝工廠，刑事局南部打擊犯罪中心自他們手機，分析出另有據點仍繼續出貨，在台中查獲據點及各式毒品，逮捕陳姓情侶等5人移送法辦。

竹聯幫東堂成員許姓、曾姓2男子，去年4月、11月在台北內湖和新北板橋等地，租學生套房當毒品分裝工廠，經刑事局南部打擊犯罪中心查獲，依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦中。

警方分析查扣的手機，發現其中曾姓男子涉嫌掌控另1支販毒集團的據點，追查出據點設在台中市西區，1月前往埋伏查緝，攻堅查獲大麻、大麻菸彈、搖頭丸、K他命及毒品咖啡包等毒品近6公斤。

警方在這個據點，逮捕涉嫌陳姓男子（38歲）與陳姓女友（34歲），以及許姓（35歲）、楊姓（20歲）及和高姓（41歲）等3名男子，查出他們涉嫌販毒，全台配送毒品。

據了解，陳姓男子透過網路「偏門工作介紹」廣告，投入曾姓男子旗下的運毒集團，與陳姓女友一起為毒品倉庫出貨，許姓等3男子擔任「埋包手」，利用營業用、租賃或權利車輛進出貨及接訂單等，並用設置在國外機房客服人員，透過通訊軟體Telegram聯絡販毒。

全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦，陳姓情侶等5人全坦承涉案，或5萬元至10萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局南打中心在台中，查獲竹聯幫東堂成員控制的販毒據點，查扣各式毒品。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心在台中，查獲竹聯幫東堂成員控制的販毒據點，查扣各式毒品。記者林保光／翻攝

套房 毒品 販毒

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