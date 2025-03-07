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台中火力發電廠板模燃燒濃煙燻天 環保局：釐清後從重裁罰

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中火力發電廠今天上午10時10分許發生火警，一處施工地的室外模板起火，黑煙籠罩天空，路過駕駛直呼「快跑」，消防局11時許撲滅火勢，目前已知無人受傷。台中市環保局已遣員到現場觀測空汙狀況，待釐清肇責與汙染程度後，將依空汙法從重裁處。

消防局獲報後出動中火消防隊、中龍消防隊、中油LNG、台中港務南堤、防風林、台中市消防局梧棲分隊趕往現場。據了解，起火地點是台電一處正在施工的工地，放置於該工地室外的模板模板不明原因燃燒，詳情待進一步調查。

環保局環境稽查大隊表示，接獲消息後第一時間派員趕往現場，調查本次火災造成的空汙情形，詳細數字尚在測量中，不過這麼大的濃煙一定會造成影響，待釐清本次起火責任屬於台電公司或施工承包商後，將依違反空汙法第32條處以10萬元到500萬元罰鍰；目前屬於空汙季，將從重裁處。

台中火力發電廠今天上午傳火警，濃煙燻天，環保局已遣員到現場調查，釐清肇責與汙染程度後，將依違反空汙法從重裁處。圖／消防局提供
台中火力發電廠今天上午傳火警，濃煙燻天，環保局已遣員到現場調查，釐清肇責與汙染程度後，將依違反空汙法從重裁處。圖／消防局提供

台中市 消防隊 火力發電廠 環保局

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