台中火力發電廠板模燃燒濃煙燻天 環保局：釐清後從重裁罰

台中火力發電廠今天上午10時10分許發生火警，一處施工地的室外模板起火，黑煙籠罩天空，路過駕駛直呼「快跑」，消防局11時許撲滅火勢，目前已知無人受傷。台中市環保局已遣員到現場觀測空汙狀況，待釐清肇責與汙染程度後，將依空汙法從重裁處。

消防局獲報後出動中火消防隊、中龍消防隊、中油LNG、台中港務南堤、防風林、台中市消防局梧棲分隊趕往現場。據了解，起火地點是台電一處正在施工的工地，放置於該工地室外的模板模板不明原因燃燒，詳情待進一步調查。