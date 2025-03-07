精舍虐殺案...王薀哭訴「眼睛看不清、晚上沒法睡」 法官裁押：記得看醫生

台北市精舍蔡姓女會計被本名王江鎮的宗教團體「上師」王薀與信眾虐死，王昨晚移審裁定羈押禁見3月。法官裁示前，王垂死掙扎，哭訴被年輕獄友嘲笑「殺人犯」，還說眼睛看不清楚，晚上幾乎無法睡覺，法官提醒王「要記得看醫生」。

王薀告訴法官，蔡女往生他比任何人都難過，認識蔡女20多年時間裡，也曾救過蔡女的性命3次，哭說「這是一起不幸事件，相信對所有涉案人來說都始料未及」。

王薀表示，最近10年來他已沒有參與精舍事務，因為這段期間他專心寫作，創作60多本暢銷書，在誠品、博客來都是第一名，如果他以宗教之名行不正當之事，不可能創作那麼多本著作，近年他在亞馬遜為台灣爭取到第一名，事發時正在創作台灣史、中華史。

王薀表示，在台北看守所羈押2個月以來，眼睛越來越看不清楚，晚上也無法睡覺，同舍房年輕獄友因為看到媒體報導，都叫他「殺人犯」、「殺人犯」，他覺得身心狀態已無法再支撐下去，他已年過70歲，每天都被粗魯對待。

王薀表示，他沒有逃避責任，甚至願意解散精舍以換取檢察官信任，願意接受電子腳鐐，希望法官讓他交保繼續完成著作「要在國際上為台灣做點事」。