撇精舍命案稱「女人常有糾紛」 王薀自稱「仁波切」羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

台北市精舍女會計被信眾凌虐致死，本名王江鎮的宗教團體「上師」王薀13人被訴，王偵查中羈押，台北地院開庭，王辯稱已不管會務，蔡女之死是「女人常有糾紛」，檢方認王避重就輕建議續押，法官漏夜審理，裁定王羈押禁見。

王薀的律師表示，案發當天王提前離開水月草堂，與會計之死無關，批檢方形塑王有至高無上的地位主導命案，並利用只要宗教發生刑案即會被以邪教看待的氛圍，藉以造成刻板印象入王於罪。

王的律師說，檢方起訴稱女會計被「研討」是為900萬元與前妻剩餘財產分配計算錯誤，但檢方又說王有上億資產，那麼900萬元只是九牛一毛，怎會是犯案動機？

王薀表示，協會雖是他所創辦，但後來已不管事，水月草堂沒有「研討會」這件事，單純是後來大家開會的地方，不會有信徒特別去討伐某人，至於2024年7月23日命案發生時會在水月草堂，是去處理房租及辦公室的骨董、字畫、桌椅。

王薀辯稱，蔡姓女會計往生後，他隔天接到通知「同學禮貌性通知我」，他知道後，就交代資深召集人去處理，因已有人處理，他又身體不舒服就先回家，他不是法律專業，請人去請教專業人士「這些協會的人，很多行事我已無法掌握」。

王薀說，他曾救過蔡女的性命，蔡女往生他比誰都難過，如要害人不會等到現在；王說，他寫過60幾本暢銷書，如要做壞事不會有時間寫書。

檢察官說，王薀是「披著老師的外衣，行霸凌之實」，案發後與信徒串證不要影響團體、不要影響他，王在協會地位至高無上、萬人擁戴，卻在犯後淡化自己的地位，還將死因歸責於「女人常有糾紛」、「女人常打打鬧鬧」，沒有所謂「上師」的風範，已本性畢露。

檢方表示，案發現場是開放空間，女會計被凌虐時磕頭、下跪聲響大，王薀不可能不知，王薀告知檢方自己是被認證過的「仁波切」，連藝人李威偵訊時，也請求檢方筆錄上不要記載王薀的名諱、而應記載「老師」，可見王薀在信眾心中地位高。

檢察官說，檢警發動搜索時，信徒迴護王薀告訴辦案人員水月草堂的辦公室多年沒用，沒有信眾敢講出「王薀」2個字；王在案發前藏在幕後，網路找不到他的任一張相片，檢方是耗費司法資源才找到主嫌犯，建議法官羈押王薀。

台北地檢署依傷害致死等罪嫌起訴精舍命案被告「上師」王薀（右）。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署依傷害致死等罪嫌起訴精舍命案被告「上師」王薀（右）。圖／聯合報系資料照片

命案 王薀 辦公室

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