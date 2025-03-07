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黑幫軍火庫 赫見美軍突擊步槍
新竹警方前天破獲黑幫軍火庫，查獲卅九把支長短槍，其中有罕見的ＨＫ四一六突擊步槍，為美軍海豹突擊隊配備，黑市價格約三○○萬元；警方逮捕莊姓主嫌，依槍砲罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。
據了解，卅三歲莊嫌為近年在新竹崛起的太陽聯盟新堯總會豐陽會重要幹部，疑在東南亞從事跨國詐騙，賺得黑心錢再買房、名車與槍支；該批槍械總價超過二○○○萬元，多從菲律賓走私進口，殺傷力強大。
新竹檢警掌握線報，經數月偵查，鎖定莊在竹北藏放槍支，四日前往莊男竹北住處搜索，在一旁工寮搜出卅九把長短槍，現場宛如軍火庫。
警方表示，現場查獲制式突擊步槍廿把、霰彈槍三把（制式二把、改造一把）、短槍十六把（制式七把、改造九把），均具殺傷力，還有各式子彈三○○餘發、防彈背心三件、改槍、保養工具一批、現金卅三萬八千元等。
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