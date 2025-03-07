聽新聞
0:00 / 0:00

黑幫軍火庫 赫見美軍突擊步槍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大。記者郭政芬／攝影
罕見的HK416突擊步槍，該槍枝是美國海豹突擊隊使用，得從海外走私，殺傷力強大。記者郭政芬／攝影
新竹警方前天破獲黑幫軍火庫，查獲卅九把支長短槍，其中有罕見的ＨＫ四一六突擊步槍，為美軍海豹突擊隊配備，黑市價格約三○○萬元；警方逮捕莊姓主嫌，依槍砲罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。

據了解，卅三歲莊嫌為近年在新竹崛起的太陽聯盟新堯總會豐陽會重要幹部，疑在東南亞從事跨國詐騙，賺得黑心錢再買房、名車與槍支；該批槍械總價超過二○○○萬元，多從菲律賓走私進口，殺傷力強大。

新竹檢警掌握線報，經數月偵查，鎖定莊在竹北藏放槍支，四日前往莊男竹北住處搜索，在一旁工寮搜出卅九把長短槍，現場宛如軍火庫。

警方表示，現場查獲制式突擊步槍廿把、霰彈槍三把（制式二把、改造一把）、短槍十六把（制式七把、改造九把），均具殺傷力，還有各式子彈三○○餘發、防彈背心三件、改槍、保養工具一批、現金卅三萬八千元等。

新竹 竹北 詐騙

延伸閱讀

向美軍購不再代表安全保證？川普澤倫斯基吵架 美國軍工業成輸家

國軍駐美F-16新彩繪現身 鯊魚嘴塗裝紀念「飛虎隊」

新竹破獲黑幫軍火庫！赫見HK416突擊步槍 美海豹突擊隊專用

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

相關新聞

精舍命案／恐怖批鬥3小時 8人涉傷害致死

台北地檢署偵辦北市精舍命案，查出死者生前長達二個多月遭受心理壓力，剃光頭每天五體投地「大禮拜」五百次，一度受不了企圖輕生...

竹聯幫故幫主黃少岑告別式 警出重兵約制

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑昨天上午舉行告別式，國內政治人物及海內外幫派、民間企業組織，近兩千人到場送別；台北市警方出動超...

黑幫軍火庫 赫見美軍突擊步槍

新竹警方前天破獲黑幫軍火庫，查獲卅九把支長短槍，其中有罕見的ＨＫ四一六突擊步槍，為美軍海豹突擊隊配備，黑市價格約三○○萬...

精舍命案／李威供細節 曾勸道歉就沒事

藝人李威涉入台北市精舍命案，三度以證人身分出庭後被轉被告，不過他在第一次作證時就供出關鍵細節，助檢方突破案情查出行凶過程...

撇精舍命案稱「女人常有糾紛」 王薀自稱「仁波切」羈押禁見

台北市精舍女會計被信眾凌虐致死，本名王江鎮的宗教團體「上師」王薀13人被訴，王偵查中羈押，台北地院開庭，王辯稱已不管會務...

餵毒掐頸棄屍前還補捅多刀 核二出海口男屍命案手段凶殘

新北市新莊區鍾姓男子，去年4月被棄屍在萬里區核二廠出海口，頭部套有黑色塑膠袋、雙腳被塑膠袋綁住，檢方今天依殺人罪等起訴主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。