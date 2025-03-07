竹聯幫故幫主黃少岑告別式 警出重兵約制

竹聯幫故幫主黃少岑昨天上午舉行告別式，近二千人參加，警方出動四百名警力約制，並逐一過濾參加者身分。記者潘俊宏／攝影 竹聯幫故幫主「么么」黃少岑昨天上午舉行告別式，國內政治人物及海內外幫派、民間企業組織，近兩千人到場送別；台北市警方出動超過四百名警力，現場盤查一八○○多人，強力約制幫派堂口行為。

治喪委員會主委是民進黨立法院黨團總召柯建銘，同時擔任主祭官，名列治喪委員會榮譽主委的王金平並未到場，另外藍營政治人物李乾龍、李德維，前立委鄭麗文、媒體人璩美鳳，潤泰企業集團總裁尹衍樑、聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有，昨也到場致意。

竹聯幫勢力龐大，堂口分布海內外，各幫派組織也派人到場相送，除國內四海幫副幫主張國駿、北聯幫主吳家康、松聯幫主彭世琦、天道盟副盟主劉政宗、太陽聯盟副盟主洪瑞宏，日本、韓國、美國、柬埔寨、香港、澳門等海外幫會及民間組織，也都組團來台參加。

台北市警察長局李西河親自坐鎮，現場部署大安警分局、刑事警察大隊、保安警察大隊共超過四百名警力，出動特勤中隊持長槍戒備，除約制現場不得出現幫派象徵與標誌，要求司儀不得報出幫派名號，告別式會場出入口及制高點也架設攝影機人臉辨識系統全面監控過濾，同時報請台北地檢署檢察官指揮。

警方在場盤查一八○○多人，其中二○五人有幫派註記背景，另外查獲分涉犯毒品、詐欺、組織犯罪的三名通緝犯，昨天現場也有兩名未成年少年到場，被警方帶回。