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餵毒掐頸棄屍前還補捅多刀 核二出海口男屍命案手段凶殘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

新北市新莊區鍾姓男子，去年4月被棄屍在萬里區核二廠出海口，頭部套有黑色塑膠袋、雙腳被塑膠袋綁住，檢方今天依殺人罪等起訴主嫌王男等5人並移審。檢方批殺害手段凶殘，先餵過量海洛因再掐頸致死，載到海邊棄屍前再補多刀捅腹部，最後在頭上套塑膠袋丟入海裡。

去年4月17日下午4點多，釣客在萬里區核二廠出海口備用抽水緩衝池發現有人載浮載沉，死者鍾姓男子（45歲）被打撈上岸已死亡多時，警方發現頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住，腹部有多處刀傷，檢察官劉星汝指揮金山警分局偵辦。

起訴書說，王男（40歲）與鍾男因有毒品、金錢糾紛，王男去年4月15日先藉故邀鍾男至一名友人住處，王男與鄒姓、郭姓及王姓男子等人到場與鍾男談判，談判破裂後，王男等人押鍾男到桃園市龜山區大棟山產業道路，行車途中起意殺人。

王男接續持裝有海洛因針筒，對鍾男注射2劑足以致死的海洛因，王男並在鍾男身體起抽搐反應後，以雙手繞掐鍾男頸部，直至鍾男癱軟無反應。王為確保鍾男已死亡，再對鍾男注射另1針海洛因。

起訴書指出，王男見鍾男已死亡，為處理屍體，又指示同夥棄屍，鄒男等人開車到前往核二廠進水口蓄水池旁，鄒男以黑色塑膠袋蒙住鍾男屍體面孔及雙腳，並持刀刺鍾男腹部多刀，再丟棄至池內，然後向王男回報結果。

鍾男死亡當天媒體報導後，王擔心警察找上門，指示鄒男等人把作案車輛開到宜蘭縣礁溪鄉偏僻路邊棄置，還將車牌拔下丟棄。

王男為脫罪，還指示鄒男虛偽自書，虛構鍾男是自行施用海洛因過量而死亡，去年4月30日寄交與金山分局，企圖隱匿王男榮殺人及頂替遺棄屍體犯行。

檢警偵辦過程中，另查獲王男去年11月6至7日期間，在宜蘭縣員山鄉某處民宿內，將海洛因、甲基安非他命、喪屍菸彈放置在民宿內公共空間桌上，供到場之人自行取用，無償轉讓上開毒品與他人。

餵毒掐頸致死棄屍前還補捅多刀，核二前棄屍案手段凶殘。記者游明煌／翻攝
餵毒掐頸致死棄屍前還補捅多刀，核二前棄屍案手段凶殘。記者游明煌／翻攝

塑膠袋 死亡 海洛因

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