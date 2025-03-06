快訊

獨／遭對方母反對卻情牽40年 68歲陳美鳳認了身邊有個「他」

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

台中女疑北屯摩鐵開毒趴亡 男報案稱「她動也不動」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子、張姓女子昨天入住北屯區一間汽車旅館，疑在房間內開毒趴，不過今天上午王男向消防局報案，稱「她一動也不動」，張女被送醫後身亡，警方到場發現屋內有毒咖啡包等物品，全案明將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，王姓男子（43歲）與張姓女子（27歲）昨晚入住汽車旅館，今早10時許，王男向消防局報案求助，張女躺在床上昏迷，張女經送醫後仍不治。

第五警分局到場調查，屋內有毒咖啡包等物品，不排除二人是在房間內開毒趴，研判張女死因恐與毒品有關，已將王男帶回調查，依毒品罪方向偵辦，全案明將報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，該件案發的汽車旅館，在去年11月間也曾發生房客死亡案件，當時是年約30多歲的歐姓女子、張男入住，張男外出買早餐回房後，歐女即無呼吸心跳，送醫不治。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市張姓女子今在北屯汽車旅館被發現無生命跡象，送醫不治，房內發現毒品，警方將報檢察官釐清死因。圖／本報資料照
台中市張姓女子今在北屯汽車旅館被發現無生命跡象，送醫不治，房內發現毒品，警方將報檢察官釐清死因。圖／本報資料照

房間 毒品 汽車旅館

延伸閱讀

北市刑大偵查隊長遭搜索 誤傳個資被捲入王大陸案

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

全國首例！科技廠員工昏迷「視訊輔助急救成功」 OHCA患者康復出院

影／王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

相關新聞

精舍命案上師自稱佛違反命令入地獄道 李威怕被當殺人犯及時悔悟

檢方今天起訴北市精舍命案被告13人，自稱藏傳密宗上師的的作家王薀（本名王江鎮），海內外至少有3、4千名信徒，涉嫌對信徒開...

核三廠火災居民憤怒抗議 環團示警：老舊核電廠風險更高

核三廠今上午竄起濃濃黑煙，引發在地議論，雖事後火勢撲滅，且確認未影響機組運作，但綠色公民行動聯盟表示核三廠過去安全紀錄不...

台中女疑北屯摩鐵開毒趴亡 男報案稱「她動也不動」

台中市王姓男子、張姓女子昨天入住北屯區一間汽車旅館，疑在房間內開毒趴，不過今天上午王男向消防局報案，稱「她一動也不動」，...

民代轟核三火警未疏散 台電：是誤解 有依規定通報

核三廠今日上午發生火警，外界質疑電廠未依規定通報，台電表示，電廠於上午11時23分發生火警，11時35分先電話通報核安監...

檢警借提殺人分屍凶嫌碼頭再傳撈到黑色塑膠袋 檢驗結果曝光

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今天上午二度借提張嫌，同一時間，高雄碼頭傳出有民眾發現黑色垃圾袋中有硬物，懷...

影／赴港團員被拘留 花蓮縣長徐榛蔚說明事件始末

花蓮縣府上月由縣長徐榛蔚帶領觀光業者到香港拚觀光，近日傳出同團一名陳姓女團員因涉25年前在港洗錢舊案，入境時遭扣押留置至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。