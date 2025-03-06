台中女疑北屯摩鐵開毒趴亡 男報案稱「她動也不動」

台中市王姓男子、張姓女子昨天入住北屯區一間汽車旅館，疑在房間內開毒趴，不過今天上午王男向消防局報案，稱「她一動也不動」，張女被送醫後身亡，警方到場發現屋內有毒咖啡包等物品，全案明將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，王姓男子（43歲）與張姓女子（27歲）昨晚入住汽車旅館，今早10時許，王男向消防局報案求助，張女躺在床上昏迷，張女經送醫後仍不治。

第五警分局到場調查，屋內有毒咖啡包等物品，不排除二人是在房間內開毒趴，研判張女死因恐與毒品有關，已將王男帶回調查，依毒品罪方向偵辦，全案明將報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，該件案發的汽車旅館，在去年11月間也曾發生房客死亡案件，當時是年約30多歲的歐姓女子、張男入住，張男外出買早餐回房後，歐女即無呼吸心跳，送醫不治。

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