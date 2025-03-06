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男子拒檢逃竄丟毒 屏警開8槍逮人無傷亡

中央社／ 屏東縣6日電

屏東內埔警分局昨下午巡邏時，發現1輛車違規要向前攔查，未料駕駛拒檢衝撞警方後逃竄，還丟棄毒品，警方朝車輛輪胎射擊8槍，逮捕犯嫌，查獲海洛因等毒品，訊後移送偵辦。

屏東縣警局內埔分局內埔所長陳建維今天接受媒體聯訪表示，昨天下午5時許，執行巡邏時，行經內埔鄉中興路段，發現1輛小客車轉彎未使用方向燈，準備上前攔查，但駕駛不服攔停稽查並沿路危險駕駛逃竄，於勝光路段丟棄毒品，逃竄至南平路段。

陳建維指出，員警持槍喝令下車，但60歲劉姓犯嫌不從，繼續加速意圖衝撞員警，情況危急下，員警向車輛輪胎射擊8槍並逮捕犯嫌，所幸無人傷亡。

全案查扣海洛因、安非他命等毒品，依毒品、公共危險等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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屏東縣 毒品 海洛因

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