精舍命案上師自稱佛違反命令入地獄道 李威怕被當殺人犯及時悔悟

檢方今天起訴北市精舍命案被告13人，自稱藏傳密宗上師的的作家王薀（本名王江鎮），海內外至少有3、4千名信徒，涉嫌對信徒開講「上師就是佛」，若違反上師之命會入地獄道，並教導信徒「研討」犯錯的信徒。死者蔡女歷經3小時批鬥大會後，又沒被及時送醫休克死亡。

檢方調查，蔡姓死者去年7月23日在精舍死亡，身高141公分體重僅有30多公斤，身體全是新的瘀傷，經解剖為橫紋肌溶解症休克死亡，會計蔡女跟著王薀學佛20多年，擔任茶室「水月草堂」擔任出納，但也要負責王薀私人帳務，因王薀和前妻離婚，調解的財產分配沒算清楚，導致王薀損失數百萬元。

檢方痛批，王薀全盤否認犯行，否認傷害致死極強制罪，王薀離婚向前妻拿了高達新台幣1億多元，卻貪財這數百萬元，王薀20多年來自稱是藏傳密宗上師，台灣、馬來西亞、香港等地海內外至少有3、4千名信徒，信徒常見是高知識份子，其中，本案被告呂莉芳為科技公司總經理，李宸宇是交通部退休的副組長，王薀長年受供養，住處被搜索2700萬現金均為信徒捐獻，水月草堂個人房間還有藝術品和法器等物件。

檢方調查命案，王薀長年被信徒稱為「上師、老師」，王薀涉講述上師就是弟子心中的「佛」，「若違反上師之命，會入畜生道、餓鬼道、地獄道」，並以上師之名命令深信他的師姐、信徒，在「沒有佛像」的水月草堂召開「研討」批鬥大會，要求信徒發露懺悔，訴說自己的過錯，再由其他信徒批鬥指出過錯。

而被研討的信徒在心裡壓力下，無從反抗眾人的逼破、要求，屈服王薀的絕對權威，蔡女因沒有開口道歉，王薀還稱，「你這樣冤親債主會圍著你，要跟冤親債主道歉，下跪磕頭跟冤親債主說對不起」。

全案備受關注的被告李威，在今年首度以證人身分到案做證，隨即遭檢察官曉以大義突破心防，李威作證講述，去年7月23日水月草堂內蔡女遭研討過程，且指出有「讀書會師姐」幹子昀、游秀鈴、梁碧茵等3人核心人物，檢方聲押王薀後，也一併聲押3人。

檢方指出，李威三度到案作證後被轉為被告，李威在新冠肺炎疫情後從北京回台，經朋友介紹認識王薀學佛法，由於李威腦筋靈活、口條清晰，加上對王薀出版著作有利，很快被王薀重用視為核心人物，李威也帶妻子簡女參與宗教活動，協助王薀校對經書。

案發後，李威等人涉王薀指示，開會討論，如何幫「推車3人組」尼姑吳慧珠、信徒李淵源、姜芃妤應對檢警，也與信徒聽從王薀指示，認為「要為老師著想，不能曝光王薀身分」，竟「假扮死者家屬」打電話詢問2、3百名律師，「死者全身是傷，家屬可以提告嗎？」。