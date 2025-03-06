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民代轟核三火警未疏散 台電：是誤解 有依規定通報

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

核三廠今日上午發生火警，外界質疑電廠未依規定通報，台電表示，電廠於上午11時23分發生火警，11時35分先電話通報核安監管中心，11時50分電話通報屏東縣政府消防局，12時30分再以傳真方式，通報包括核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，符合相關通報規定要求。

台電表示，依照規定，電廠內或鄰近地區發生巨響、煙霧、天然災害或意外事故，可能造成民眾疑慮，應於2小時內完成傳真通報，火警發生後約10分鐘，於11時35分即由廠內消防隊滅火，不影響供電及核能安全，也未對廠外環境與民眾安全造成影響。

不過，恆春鎮代會主席趙記明在火警發生後趕赴現場，一度開車衝撞核三廠大門，並抨擊核三廠並未第一時間通知疏散。

台電表示，趙記明說核三廠沒在第一時間通報地方是誤解，駕車衝撞核三廠大門，造成核三廠活動大門損壞，事發當下大門保警即予喝止，並作勢警戒，但並沒有「拔槍」動作，電廠是重要關鍵基礎設施，民代此舉過激，台電表達遺憾。

核三廠區今日上午發生火警，現場冒出大量濃煙，台電表示，有依規定通報。圖／民眾提供
核三廠區今日上午發生火警，現場冒出大量濃煙，台電表示，有依規定通報。圖／民眾提供

屏東縣政府 核三廠

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