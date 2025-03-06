檢警借提殺人分屍凶嫌碼頭再傳撈到黑色塑膠袋 檢驗結果曝光

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今天上午二度借提張嫌，同一時間，高雄碼頭傳出有民眾發現黑色垃圾袋中有硬物，懷疑是張嫌丟棄的死者頭顱或切割的骨頭，鑑識中心帶回檢驗，結果是塑膠物品，並非人體組織。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。離遇害時間將近3個月也是被害3人中第一個遭殺害的張嫌兄嫂張黃姓婦人的頭顱，2月26日被高雄港區保全員發現包裹在男性褲子裡浮出水面，才證實3名婦人全遭張嫌毒手遇害。

檢警今天上午二度借提張嫌，預料將攤開以科學辦案的事證，以突破張嫌心防；巧合的是，檢警借提的同一時間，傳出有民眾在高雄港碼頭區撈到黑色垃圾袋，袋子摸起來是硬硬的東西，以為可能是頭顱，未打開直接報警。