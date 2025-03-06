影／赴港團員被拘留 花蓮縣長徐榛蔚說明事件始末

花蓮縣府上月由縣長徐榛蔚帶領觀光業者到香港拚觀光，近日傳出同團一名陳姓女團員因涉25年前在港洗錢舊案，入境時遭扣押留置至今。縣長徐榛蔚今天證實有這件事，表示在機場就與陸委會一起協助，也幫忙找律師提供後續法律協助。

徐榛蔚今天下午出席縣府0403地震周年避難包發表活動，被媒體問到此事，表示確實有這件事，陳女士入境時被扣留，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員協助了解，到底是什麼原因使得陳女士被留置在香港海關。