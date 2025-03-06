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影／赴港團員被拘留 花蓮縣長徐榛蔚說明事件始末
花蓮縣府上月由縣長徐榛蔚帶領觀光業者到香港拚觀光，近日傳出同團一名陳姓女團員因涉25年前在港洗錢舊案，入境時遭扣押留置至今。縣長徐榛蔚今天證實有這件事，表示在機場就與陸委會一起協助，也幫忙找律師提供後續法律協助。
徐榛蔚今天下午出席縣府0403地震周年避難包發表活動，被媒體問到此事，表示確實有這件事，陳女士入境時被扣留，在機場得知此事，縣府觀光處科長、陸委會人員都一起協助，也透過當地議員協助了解，到底是什麼原因使得陳女士被留置在香港海關。
徐榛蔚表示，過程中陸委會人員也都有陪伴，後來輾轉得知是陳女士先前的洗錢案件，因還在偵訊，大家都在外面等待，一直留心陳女士的狀況，也向港方強烈要求，雖然陳女士因案被扣押，也有人權，有發聲權利，後續也協助在香港找律師，提供陳女士法律方面的協助，原本要找保人，但當地沒有任何人認識陳，只能被留置。
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