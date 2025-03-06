台中警揪假車牌攔查機車 情侶檔失聯移工攜毒送辦

台中警日前巡邏時，在霧峰區一處市場旁，發現1輛機車雙載情侶，但車牌號碼已遭註銷疑懸掛假車牌，經攔查發現2人為越南失聯移工，男子因案遭通緝還攜帶毒品，警詢後送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，霧峰派出所警員2日上午10時多，在派出所旁市場巡邏時，發現一輛機車雙載情侶，但駕駛神色異常，警方立即查詢車牌號碼，卻發現號牌已遭註銷。

警方上前攔查時，男子神情緊張，還疑似向後座女子示意準備逃跑，員警立即上前將2人帶回警局調查。

經了解，這對男女是失聯移工，分別為越南籍阮姓男子與裴姓女子，且阮男還攜帶毒品咖啡包與1小包愷他命，且因案遭通緝，騎乘的機車懸掛假車牌。

警方當場將兩人逮捕，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、偽造文書罪及入出國及移民法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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