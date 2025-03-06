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核三廠火警卻未第一時間通報 屏縣府擬開罰10萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

核三廠今日上午火警冒出大量濃煙，雖然火勢很快撲滅，但核三廠並未在第一時間通報屏東縣政府，已違反「屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例」規定，可處管理權人4萬元以上10萬元以下罰鍰，縣府擬採最高額度10萬元裁罰。

縣府表示，依自治條例第5條規定，火警發生時核三廠應立即通報，但核三廠並沒有在第一時間通報，已違反規定；執行機關或主管機關違者依同法第10條規定，可處管理權人4萬元以上10萬元以下罰鍰，得按次處罰，並得予以30日以下之停業或停止其使用之處分。

針對此次事件，核三廠未依規定辦理，縣府擬採最高額度10萬元裁罰，以告誡核三廠未來應謹慎以對，並於第一時間通知主管機關。

屏東縣消防局今日上午11時23分接獲民眾報案，發現恆春鎮核三廠內有冒出大量黑煙，立刻派遣恆春地區共9車21人前往撲救；11時34分回報現場為廢棄空壓機廠房後方兩座冷卻水塔起火，隨後火勢完全控制，11時50分殘火處理完畢。

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今日上午傳出火警，消防人員前往滅火。圖／消防局提供
屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今日上午傳出火警，消防人員前往滅火。圖／消防局提供
屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今日上午傳出火警，現場冒出大量濃煙。圖／民眾提供
屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今日上午傳出火警，現場冒出大量濃煙。圖／民眾提供

屏東縣政府 核三廠

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