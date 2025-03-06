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影／竹聯幫主黃少岑公祭 警方荷槍實彈戒備
竹聯幫故幫主黃少岑今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市警方出動數百名警力戒備，藍綠白等政治人物也都到場，民進黨團總召柯建銘擔任治喪主任委員，帶領治喪委員會成員靈堂鞠躬致意。
全台最大黑幫「竹聯幫」幫主「么么」黃少岑上月4日病逝，享壽75歲，有逾千名身穿黑衣民眾到場弔念，也有來自海外的黑幫到場，政商名流等社會各界人士也現身致意。
警方則嚴陣以待，對進場人士均進行人臉辨識等盤查工作，一旁也有荷槍實彈的維安人員戒備，防止意外事情發生。警方出動大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮。
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