影／竹聯幫主黃少岑公祭 警方荷槍實彈戒備

竹聯幫故幫主黃少岑今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，台北市警方出動數百名警力戒備，藍綠白等政治人物也都到場，民進黨團總召柯建銘擔任治喪主任委員，帶領治喪委員會成員靈堂鞠躬致意。

全台最大黑幫「竹聯幫」幫主「么么」黃少岑上月4日病逝，享壽75歲，有逾千名身穿黑衣民眾到場弔念，也有來自海外的黑幫到場，政商名流等社會各界人士也現身致意。