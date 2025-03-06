影／少年無照騎車遇警攔 乘客身藏喪屍煙彈遭逮

新北市施姓少年日前在汐止區無照騎車遇警攔查，同車乘客賴姓男子因身藏喪屍煙彈1顆遭警依法逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，另少年無照騎車將依道交條例開單告發，可處6000元以上至2萬4000元以下罰鍰。

新北汐止警分局員警2月底巡邏行經汐止區大同路一段，巡邏車上AI巡防系統自動告警，發現前方普重機疑涉竊盜案遭通報協尋車輛，員警立即攔停並查證身分，一查機車騎士竟是16歲施姓少年，員警眼尖發現後座乘客賴姓男子（23歲）神情詭異抖動，疑似施用二級毒品「喪屍菸彈」，經盤查後於賴男身上起出依托咪酯菸彈1顆。

據了解，該輛機車車主為賴男父親，賴男疑因吸食喪屍煙彈，找施姓少年騎車載其返家，不料半途遇警攔查，警詢後將賴男依毒品置罪嫌移送士林地檢署偵辦，施姓少年則依道交條例開單告發，可處6000元以上至2萬4000元以下罰鍰，其法定代理人或監護人，應同時施以4小時道路交通安全講習。

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