竹聯幫黃少岑告別式 四海北聯松聯天道與太陽聯盟均到場致意

竹聯幫故幫主「么么」黃少岑，今天上午在台北市懷愛館景明廳舉行告別式，藍綠政治人物都有人到場，台北市動員超過400名警力，在制高點等不同地點架設攝影機，透過人臉辨識系統全面監控，截至目前，已至少查獲3名通緝犯，還有2名涉案少年，全帶回警局。

3名通緝犯分別涉犯毒品、詐欺、組織犯罪，到場公祭後不料遭盤查被警方查獲，警方懷愛館周遭的辛亥路布下臨檢點，同時北市刑大特勤中隊持長槍在場鎮攝。

黃少岑告別式，包括擔任治喪委員會主委的民進黨立法院黨團總召柯建銘、藍營多位政治人物都陸續到場致意。包括李乾龍、李德維；另外還有前立委鄭麗文、媒體人璩美鳳，潤泰企業集團總裁尹衍樑、聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有都到場致意。

黃少岑告別式，除竹聯幫各堂口出席外，國內主要幫派也都到場致意，包括四海副幫主張國駿、北聯幫主吳家康、松聯幫主彭世琦、天道盟副盟主劉政宗、太陽聯盟副盟主洪瑞宏等；由於竹聯幫是台灣3大幫派之一，影響力遍及世界各地，因此包括日本、韓國、美國、新加坡、柬埔寨、香港、澳門等幫會及民間組織，也都組團率人到場。

台北市警方出動大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，超過400名警力組成任務編組，並報請台北地檢署檢察官指揮。台北市警察局長李西河率台北市刑警大隊長盧俊宏在場坐鎮，截至目前，告別式過程平和，未有人鬧事，告別式在中午結束。